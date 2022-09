FlyNamibia

Neue Partner: Rodger Foster, CEO Airlink, und Andre Compion, Geschäftsführer von Fly Namibia.

Die unabhängige südafrikanische Fluggesellschaft Airlink, erwirbt eine strategische Beteiligung an der in Windhuk ansässigen Airline Fly Namibia. Ein Einstieg, von dem auch der Tourismus in der Region profitieren soll.

