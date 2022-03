Imago / Hanno Bode

Nichts los vor dem Hamburg Airport – die von Verdi initiierten Warnstreiks der Luftsicherheitsassistenten legten den Betrieb an Norddeutschlands größtem Flughafen nahezu komplett lahm.

Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) reagiert empört auf die jüngsten Streiks an den Airports in Deutschland. Verdi will für die Sicherheitskräfte an den Passagier- und Gepäckkontrollen knapp einen Euro mehr erstreiten. Der BDF zei