Der angekündigte Großstreik gegen Frankreichs Rentenreform dürfte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Insbesondere für den Pariser Flughafen Orly – hier im Bild das Terminal 4 – werden Flugstreichungen am Donnerstag erwartet.

Wegen eines angekündigten Großstreiks gegen die geplante Rentenreform in Frankreich drohen am Pariser Flughafen Orly am Donnerstag Ausfälle und Verspätungen.

Die Generaldirektion der Zivilen Luftfahrt teilte am Dienstag mit, sie habe die Airlines gebe