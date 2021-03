Gerade stark nachgefragt: der bisherige Problemjet von Boeing, die B-737 Max.

Auf die Großbestellung von Southwest bei Boeing folgt nun erneut eine größere Order für das zuvor lange aus dem Verkehr gezogene Modell 737 Max. Alaska Air hat 23 Stück bestellt.

Damit bekennt sich erneut eine US-Fluggesellschaft zu Boeings wichtigem Mittelstreckenjet, der nach zwei Abstürzen und einer langen Prüf- und Testphase nun zu den sichersten Flugzeugtypen der Welt gehören soll.Alaska Air will ihre Flotte in eine reine Boeing-Flotte umbauen und treibt die Pläne nun voran. Die Auslieferung der Mittelstreckenjets soll zwischen 2023 und 2024 erfolgen. Das Auftragsbuch der Airline mit dem Bild eines Inuks auf dem Seitenleitwerk ist derzeit mit 120 Boeing-Bestellungen gefüllt, inklusive Optionen und Leasingverpflichtungen.Im Dezember hatte die in Seattle ansässige Fluggesellschaft bereits den Kauf von 23 Jets vom Typ 737 Max 9 des Airbus-Rivalen vereinbart. Der Listenpreis lag bei rund 2,96 Mrd. Dollar. Die 737 Max musste 20 Monate wegen Sicherheitsüberprüfungen nach zwei tödlichen Abstürzen am Boden bleiben.