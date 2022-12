Norse

Eine Crew von Norse vor einem der Boeing-Jets.

Die noch junge Norse Atlantic Airways trommelt in diesen Tagen für ihr Geschäftsmodell: günstige Transatlantik-Flüge. Commercial Director Bard Nordhagen verrät, wie er die füllen und das Business weiterentwickeln will.

