Eurowings

Die Eurowings will das Engagement am BER verdoppeln.

Der selbsternannte Value-Carrier aus der LH-Gruppe, Eurowings, will das Engagement am Flughafen Berlin-Brandenburg erhöhen. CEO Jens Bischof will dort Ende März 2023 sechs Maschinen stationieren und viele neue Ziele ansteuern.

