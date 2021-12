Swiss

Ein Airbus 220 von Swiss: Der Jet ist für Europa-Routen ideal.

Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat am Dienstag den Sommerflugplan für 2022 vorgelegt. Darin finden sich sechs neue Europaziele ab Zürich und Genf. So will die Fluggesellschaft, die in Zürich ihre Zentrale hat, künftig von dort neu nach Bologna,