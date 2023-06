Kleine Flotten trafen vergangenes Jahr auf hohe Nachfrage. Das ließ die Preise für Mietautos nach oben schießen – 2023 sieht es besser aus. Dennoch bucht man lieber nicht auf den letzten Drücker.

Wachsende Flotten entspannen Situation auf Mietauto-Markt

Die Mietwagen-Preise in beliebten Urlaubsländern sind in diesem Sommer nach Angaben von Anbietern, Automobilclubs und Vergleichsportalen im Schnitt deutlich niedriger als im Vorjahr.Beim Mietwagen-Anbieterbeträgt der durchschnittliche Preis pro Buchung für Juni 2023 beispielsweise etwa 515 Euro, während er im Juni 2022 bei etwa 660 Euro lag, teilt der Anbieter auf Anfrage mit. Das Preisniveau liegt bei Sunny Cars allerdings noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau: Im Juni 2019 habe die Durchschnittsbuchung noch etwa 350 Euro gekostet.Das Vergleichsportalhat kürzlich eine Analyse für alle Mietwagen-Buchungen in der deutschen Sommerferienzeit vom 22. Juni – Ferienstart in Nordrhein-Westfalen – bis 11. September – Ferienende in Bayern – veröffentlicht. Ergebnis: Über alle Länder hinweg sanken die Preise im Vergleich zum Sommerferienzeitraum 2022 um 18 Prozent.Besonders deutlich gingen die Tagespreise demnach in(minus 47 Prozent), in(minus 34 Prozent) und in(minus 27 Prozent) zurück. In Kroatien beispielsweise kostete ein Mietwagen bei einer Buchung über Check 24 in den Sommerferien 2022 im Schnitt 86,34 Euro pro Tag, während es 2023 im Schnitt 45,42 Euro waren. In der Analyse wurden Buchungen bis zum 23. Mai berücksichtigt.Ein Grund für die hohen Preise im vergangenen Jahr war, dass die Mietwagenflotten durch Lieferschwierigkeiten bei der Autoindustrie stark geschrumpft waren, die Nachfrage zugleich jedoch hoch war. Die Lage hat sich nun etwas entspannt. Die Verfügbarkeit von Mietwagen sei besser als in den vergangenen beiden Jahren, berichtet unter anderem der(AvD).Wer für den Sommerurlaub noch einen Mietwagen buchen möchte, sollte damit dennoch nicht bis zum letzten Moment vor der Abreise warten, rät der Chef der, Tobias Ruoff. "Diejenigen, die im Sommer ein Kleinfahrzeug oder einen familientauglichen Van in Italien, Spanien oder Portugal fahren wollen, sollten sofort buchen. Auch geländetaugliche Fahrzeuge oder Cabrios am Mittelmeer oder auf Ferieninseln sind schnell vergriffen." Oder sie werden bei späteren Buchungen wahrscheinlich deutlich teurer.Auch der Anbieter Sunny Cars berichtet davon, dass die Buchungspreise im Durchschnitt leicht anziehen, je näher die Hochsaison rückt. Das sei allerdings ein Effekt, den man nahezu jedes Jahr beobachte.