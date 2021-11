FVW Medien/KH

Bis zu fünfmal täglich will Condor nicht nur an den drei Flughäfen, sondern auch ab Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Leipzig/Halle, Stuttgart und Zürich Richtung Balearen fliegen.

Die Ferienfluggesellschaft Condor will im kommenden Sommer so oft nach Mallorca fliegen wie nie zuvor. Ganz neu wird es Abflüge in Nürnberg und Friedrichshafen Richtung Balearen-Insel geben. Insgesamt zehn Abflughäfen in Deutschland, Österreich und der