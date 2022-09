Mehr dazu

In den vergangenen Monaten mussten die Crews von Eurowings einige Extrameilen laufen. Als Anerkennung für den "sportlichen Einsatz" hat die Airline der Belegschaft bereits Anfang September gratis Turnschuhe des Kooperationspartners Puma nach Hause liefern lassen. Insgesamt 4000 Sneaker-Paare wurden bestellt. Eingeweiht werden die Turnschuhe heute an Bord der Eurowings-Flotte. Der nächste "Sneaker Flyday" findet schon am 7. Oktober statt. Weitere Termine folgen jeweils am ersten Freitag des Monats.