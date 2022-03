FVW Medien/RIM

Der Flughafen Düsseldorf ist einer der deutschen Airports, die am Montag bestreikt werden sollen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen für Montag zu ganztägigen Warnstreiks auf. Gestreikt werden soll nach Angaben der Gewerkschaft an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn,