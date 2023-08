Imago/Olaf Schuelke

Solch ein Airbus 321 der Lufthansa hatte nach dem Start in Hamburg Triebwerksprobleme und jehrte deswegen außerplanmäßig zum Fuhlsbütteler Flughafen zurück.

Wegen eines Triebwerksproblems ist am Sonntag eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Frankfurt kurz nach dem Start in Hamburg wieder in der Hansestadt gelandet.