Auch die Website des Nürnberger Flughafens ist von dem Angriff betroffen und entsprechend nicht erreichbar.

Eine russische Hacker-Gruppe, die sich Anonymous nennt, hat nach eigenen Angaben die Websites von sechs deutschen Airports lahmgelegt.

Als Verursacher der Störungen bekannte sich die russische Hacker-Gruppe Anonymous. Sie behauptet, die Websites von sechs deutschen Flughäfen offline genommen zu haben."

Die Internet-Auftritte verschiedener deutscher Flughäfen sind derzeit gestört. So vermutete der Flughafenzunächst, dass es sich um einen Hacker-Angriff handelt, bei dem die Seite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht. In Nordrhein-Westfalen warenundzeitweise betroffen.Die Website des Flughafenswurde abgeschaltet. Der Internet-Anbieter prüfe, ob es sich um einen Hacker-Angriff handele, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt. Die " FAZ " berichtet: "Einen Tag zuvor wurde amwegen einer IT-Panne der Lufthansa der gesamte Flugverkehr lahmgelegt. Seit dem Morgen waren die. Am Nachmittag wurde dann berichtet, dass Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Probleme ausgelöst hätten.Die Websites wichtiger deutscher Behörden, Unternehmen und Flughäfen, wurde bereits Ende Januar 2023 Ziel von Cyberangriffen gewesen, teilte das Bundesamt für Cybersicherheit (BSI) mit. Laut BSI hatte sich die russischezu dem Angriff bekannt. Das "Handelsblatt" berichtete, die Angriffe seien ein Vergeltungsschlag gegen Deutschland gewesen, weil der Einsatz von Leopard-2-Panzern in der Ukraine genehmigt wurde.Vor wenigen Tagen war auch die Internetseite des Nato-Hauptquartiers für Spezialoperationen nicht abrufbar. " Computer Weekly " berichtete: "Das russische Hacktivisten-Kollektiv Killnet hat eine Reihe von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) gegen die Nato durchgeführt, wodurch einige der öffentlich zugänglichen Websites des Militärbündnisses vorübergehend gestört wurden."