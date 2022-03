Boeing

Aus den Boeing-Werkshallen können derzeit kaum noch große Jets für den Luftverkehr auf den Markt.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im Februar weniger Passagier- und Frachtmaschinen ausgeliefert als im Januar. Insgesamt übergab der Hersteller 22 Flugzeuge an seine Kunden, wie er am Dienstag in Chicago mitteilte. Im Januar waren es noch 32 gewesen. Fast alle Au