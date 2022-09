Imago/imagebroker

Lange Schlangen beim Check-in auch am Düsseldorfer Flughafen: Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) erhält aktuell deutlich mehr Beschwerden.

Lange Warteschlangen, verspätete oder gestrichene Flüge: Der holprige Start in den Urlaub hat so manchen Flugreisenden in diesem Sommer verärgert und zu deutlich mehr Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) geführt.