Schiene statt Straße: Die Grünen fordern, klare Prioritäten zu setzen.

Die Grünen haben in der Verkehrspolitik eine Trendwende zugunsten der Schieneninfrastruktur gefordert. Bei der Schiene habe es in einigen Jahren sogar mehr Stilllegungen von Bahnstrecken als Aus- und Neubau gegeben. Diese Bilanz sei "verheerend".

Der Verkehrspolitiker Matthias Gastel sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Der Blick in die letzten zehn Jahre zeigt deutlich: Die Bundesregierung hängt am Straßenasphalt. Sie rühmt sich mit angeblich mehr Investitionen in die Schiene, baut aber sechsmal lieber neue Straßen."

Mehr dazu

Mehr dazu Interessenverband Auf Gleisen wird es trotz Krise immer enger

Von 2011 bis 2020 wurden nach Berechnungen der Grünen 294 Kilometer zusätzliche Schienengleise gebaut – wobei Stilllegungen von zusätzlichen Gleisen abgezogen wurden. Demgegenüber stünden 1741 Kilometer zusätzliche Straßen, dabei geht es um den Aus- und Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen. Basis waren Antworten der Bundesregierung auf Grünen-Anfragen sowie der Verkehrsinvestitionsbericht des Bundes.

Mehr Stilllegungen als Aus- und Neubau

Mehr dazu

Mehr dazu Investitionsoffensive Deutsche Bahn steckt Milliarden ins Schienennetz

Gastel sagte, bei der Schiene habe es in einigen Jahren sogar mehr Stilllegungen von Bahnstrecken als Aus- und Neubau gegeben. "Diese Bilanz ist verheerend und zeigt, dass die Bundesregierung keinen Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität unternimmt."Ohne eine Trendwende ließen sich für die Menschen keine besseren und nachhaltigen Mobilitätsangebote schaffen. "Es muss Schluss damit gemacht werden, durch immer mehr Straßen einer weiteren Zunahme von PKW- und LKW-Verkehr den roten Teppich auszurollen."