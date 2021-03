Neustart zunächst auf den Rennstrecken: Flixbus will zunächst wieder stark nachgefragte Fahrten wie die von Berlin nach Hamburg oder München anbieten.

Neustart nach fast fünf Monaten Stillstand: Der Fernbusanbieter Flixbus will wieder loslegen, im Sommer soll auch der Schienenfernverkehr folgen. Die angepeilte Expansion sieht das Unternehmen wegen der Krise höchstens aufgeschoben.

Mit einem vorerst deutlich reduzierten Angebot willab dem 25. März den Dienst wieder aufnehmen. Bereits ab diesem Mittwoch könnten dafür auf der Plattform die Tickets gebucht werden, sagte-Chef André Schwämmlein.Zunächst will das Fernbusunternehmen demnach wieder rund 40 Ziele anfahren, darunter stark nachgefragte Strecken wie Berlin–Hamburg oder Berlin–München. "Wir fahren unser Netz entsprechend der Nachfrage wieder hoch", sagte Schwämmlein. "Die klassischen Hochfrequenzstrecken fahren wir jetzt mit niedriger Frequenz, und die bisherigen Niedrigfrequenzstrecken fahren wir kurzfristig gar nicht."

Keine Platz- und Reservierungsbeschränkungen

In normalen Zeiten bietetallein in Deutschland rund 400 Fahrten an. Platz- und Reservierungsbeschränkungen soll es beim Neustart keine geben. "Neben hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards haben wir die Kapazitätsanzeige, mit der Kunden schon bei der Buchung sehen, welche Fahrten stark nachgefragt sind."Zum Sommer, am 24. Juni, soll dann auch das Fernzugangebot unter der Marke Flixtrain auf allen zuvor verfügbaren Strecken wieder starten. Auch hierfür werde der Verkauf am Mittwoch geöffnet.

Schnelle Erholung der Nachfrage erwartet

Schwämmlein äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage schnell wieder zurückkehren werde. Viele Menschen sehnten sich danach, wieder Freunde und Familie in anderen Städten besuchen zu können.

Flixbus hatte aufgrund der Corona-Krise die Fahrten in Deutschland zum November vollständig eingestellt. Der geplante Neustart zu Weihnachten wurde abgesagt.



Zum Beginn des neuen Jahres ging Schwämmlein für 2020 von einem Einbruch der Passagierzahlen um rund 50 Prozent aus. Insgesamt istin 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen ist in Deutschland der größte Fernbusreiseanbieter.

Keine Insolvenz von Partnerunternehmen

Dafür kooperiert die Plattform mit Busunternehmern, mit deren Fahrzeugen die Reisen durchgeführt werden. Diese Buspartner hätten die Krise bislang nahezu alle überstanden, sagte Schwämmlein. "Wir haben bisher keine Welle an Insolvenzen gesehen. Die Partner sind da, und wir geben ihnen eine Perspektive. Wenn die Kapazitäten gebraucht werden, werden wir genug Flixbusse auf der Straße haben." Ziel sei, das Angebot zunächst so niedrig zu halten, dass es auch im Falle erneuter Beschränkungen nicht wieder eingestellt werden muss.

Das Unternehmen verfolgte vor der Krise einen aggressiven Expansionskurs in neue EU- und Nicht-EU-Märkte. An diesen Plänen halte man auch nach der Krise fest, betonte Schwämmlein. Pläne für neue Ziele lägen in der Schublade.