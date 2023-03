Bei einem versuchten Raubüberfall am Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Etwa ein Dutzend bewaffneter Angreifer versuchten am Mittwoch, den Geldtransporter einer privaten Sicherheitsfirma auszurauben, wie die Zeitung "El Mercurio" berichtet. Bei der anschließenden Schießerei zwischen den Kriminellen und der Flughafenpolizei wurden demnach ein Verdächtiger und ein Beamter getötet. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Kurz darauf wurden auf einer Straße in der Nähe des Flughafens zwei Autos in Brand gesetzt.Am Flughafen von Santiago de Chile kam es bereits mehrfach zu Überfällen auf Geldtransporter. 2020 erbeuteten Räuber dabei knapp 15 Mio. US-Dollar. Zwei Wachmänner wurden dabei verletzt. Bei einem ähnlichen Vorfall 2014 konnten die Täter mit umgerechnet sieben Millionen Dollar entkommen.