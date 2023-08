South African Airways

Nach dem Restart im Herbst 2021 auf nationalen und innerafrikanischen Routen plant SAA nun die Wiederaufnahme des Interkont-Verkehrs.

Im Herbst nimmt South African Airways den Interkont-Verkehr in Richtung Brasilien wieder auf. Weiter Ziele in Übersee sollen folgen. In Nordamerika heuert der Carrier nun wie bereits in Deutschland einen neuen General Sales Agenten an.

Als erstes Interkontinental-Ziel will South African Airways (SAA) ab Ende Oktober São Paulo in Brasilien anfliegen. Bereits 2024 sollen weitere