Auf etlichen Flügen von Ryanair muss die Maskenpflicht auch über die zum kommenden Montag in Kraft tretende Freigabe durch die europäische Flugaufsicht wegen nationaler Bestimmungen beibehalten bleiben.

Nach der Lockerung der EU-Empfehlungen entfällt längst nicht auf allen Flügen in Europa die Maskenpflicht.

Staaten mit nationaler Maskenpflicht: Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Tschechien und Zypern

Europas größter Billigflieger Ryanair veröffentlicht eine Liste von 15 EU-Staaten, in denen über nationale Gesetze das Tragen von Gesichtsmasken zur Corona-Prävention weiter gilt.Neben Deutschland sind auch wichtige Tourismus-Ziele wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien darunter. Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Luftsicherheitsagentur Easa und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC auch weiter an Bord von Flugzeugen gelten.Ryanair begrüßte die Lockerung der Empfehlungen. Vom kommenden Montag an sei damit das Tragen des Gesichtsschutzes optional bei Flügen zwischen Ländern, die nicht auf der Liste stehen. Man rechne damit, dass die Staaten ihre Vorschriften in den kommenden Tagen im Einklang mit den Richtlinien ändern werden, erklärte Ryanair-Chef Eddie Wilson laut einer Mitteilung.