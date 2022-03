Imago / agefotostock

Mehr als 300 Flüge am Tag bietet Finnair im Sommerflugplan 2022 an.

Die Sperrung des russischen Luftraums führt bei Finnair zu einem größeren Umbau des Sommerflugplans. So entfallen beispielsweise alle Dienste nach Japan, stattdessen wird mehr in Richtung Westen geflogen. Der am 27. März startende Sommerflugplan 2022