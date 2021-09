Willie Walsh, seit Frühjahr Chef der Iata, fordert von Regierungen weltweit eine Erleichterung bei den Einreiseregeln gerade für geimpfte Reisende.

Die Corona-Pandemie hat zu einer beispiellosen Krise in der internationalen Luftfahrt geführt. Der Weltluftfahrtverband Iata wirft den Regierungen nun vor, die Krise der Fluggesellschaften durch die jeweilige Politik unnötig zu verlängern.

Viele Beschränkungen seien zu Beginn der Pandemie sinnvoll gewesen, als die Welt mit einem unbekannten Virus konfrontiert war und man die Gesundheitssysteme vor dem Zusammenbruch bewahren musste, sagte der Iata-Chef Willie Walsh jetzt auf der Future Week von fvw|TravelTalk. Heute sei die Lage aber auch angesichts der zunehmenden Impfquoten in vielen Ländern sehr viel anders."Das ist keine Krise mehr infolge der Pandemie, sondern eine Krise infolge der staatlichen Reaktionen auf die Pandemie in Form von Restriktionen", sagte Walsh am Donnerstag beim Online-Branchenkongress des Touristik-Fachmagazins. Angesichts der steigenden Impfquoten in vielen Ländern forderte er, insbesondere geimpften Menschen internationale Reisen wieder ohne Einschränkungen zu erlauben.