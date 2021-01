SIA

Ab diesem Mittwoch wieder auf München-Route im Einsatz: Singapore Airlines A-350-900 mit Drei-Klassen-Bestuhlung – 187 Sitzen in der Economy, 42 in der Business und 24 in der Premium Economy Class.

Es geht wieder los. Ab dem heutigen Mittwoch hebt Singapore Airlines wieder dreimal pro Woche in München Richtung Singapur ab. Ausschlaggebend da