Im Pariser Modekaufhaus Galeries Lafayette können Besucher bald die 90-jährige Geschichte der geschichtsträchtigen Airline entdecken. Eine Modeausstellung entführt die Besucher auf eine "elegante" Zeitreise. Doch die Ausstellung bietet noch viel mehr.

Air France feiert am 7. Oktober 2023 ihr 90-jähriges Jubiläum. Die traditionsreiche Airline entstand am 7. Oktober 1933 aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, der Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und Aéropostale. Während des Zweiten Weltkriegs verlegte Air France ihren Betrieb nach Casablanca. Heute bietet Air France mit einer Flotte von über 240 Flugzeugen täglich fast 1000 Flüge zu 200 Zielen an.



Flughafen Le Bourget: Der französische Luftfahrtminister Pierre Cot am 7. Oktober 1933 bei der offiziellen Verkündung der Gründung von Air France.

Eine Szene aus einer Dewoitine-Maschine von Air France während der 1930er Jahre.

Die Le Centaure flog ab 1934 für Air France im Raum des Südatlantik.

Anlässlich des Jubiläums hat die Airline mit Xavier Ronze, Leiter der Kostümdesign-Workshops des Pariser Opernballetts, kooperiert, um eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern kreieren zu lassen, die die Geschichte von Air France widerspiegeln sollen.Dabei hat der Designer historische Elemente und zeitgenössische Designs kombiniert. Die Kollektion wird vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 in den Galeries Lafayette in Paris zu sehen sein. Im Rahmen der Ausstellung haben Besucher die Möglichkeit, exklusive Air France-Artikel zu erwerben, darunter Flugzeugmodelle, Komfort-Sets, Postkarten, Gepäckanhänger und Notizbücher, so das französische Portal " Air Journal ".Zum ersten Mal bietet Air France Besuchern auch die Möglichkeit, Originalgeschirr zu kaufen, das in den Kabinen La Première und Business zwischen 1966 und den 2000er Jahren verwendet wurde. Der Erlös geht an die Air France Foundation, die Kinder weltweit unterstützt.