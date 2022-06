Tunesien beeindruckt mit spektakulären Landschaften und Sehenswürdigkeiten auch abseits der Badestrände. Wie sich die neuen Chancen vermarkten lassen, darum geht es am 9. Juni beim Roundtable auf Counter Place.Beim Destination Forum Tunesien konnten sich mehr als 60 Reiseprofis aus Deutschland ein Bild machen von der beeindruckenden Vielfalt Tunesiens in der Region Tozeur abseits der Badestrände. Sie erlebten im Süden des Landes herzliche Menschen, die große Hoffnungen in den Tourismus setzen, grandiose Landschaften und gewannen bewegende Eindrücke von der "Magie des Südens" Wir greifen die Begeisterung auf, und zwar in Form eines digitalen Roundtable , bei dem die Eindrücke dieser Reise lebendig werden. Fünf Reiseprofis diskutieren über das Potenzial des nordafrikanischen Mittelmeerlandes auch abseits des Mainstream:Tunesien-Expertinvon FTI Touristik,, Direktor des Fremdenverkehrsamts Tunesien in Deutschland,, Inhaberin des Reisebüros Reisekompass in Ochtrup,, Inhaber des Reisebüro Christian Reisen in Görlitz, sowie, Projektleiter Tunesien des DRV.Welche Highlights und Geheimtipps bietet das Landesinnere? Wo gibt es neue Touren und Aktivitäten? Und wie lassen sich die neuen Chancen vermarkten? Darum geht es beim