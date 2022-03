Qatar Airways

Kurs auf Namibia: Qatar Airways erweitert die Zahl der ansteuerten Destinationen in Afrika.

Golf-Carrier Qatar Airways nimmt Flüge in Richtung Namibia wieder auf. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Airline die Verbindung zeitweise auf Eis gelegt. Qatar Airways wird vom 25. Juni an die Flüge von Doha nach Windhuk in Namibia wieder aufnehmen. Drei Mal i