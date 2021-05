Derzeit lässt Eurowings wieder 45 Jets kommerziell fliegen.

Der LH-Billiglfieger Eurowings sieht sich nach den Corona-Einschränkungen auf Kurs zu deutlich mehr Flugverkehr im Sommer. Spätestens 2023 will CEO Jens Bischof das Vorkrisen-Niveau wieder erreichen.

Mallorca als Top-Ziel 2021

Mehr Angebot für Geschäftsreisende

Man werde voraussichtlich Ende August oder Anfang September die geplanten 80 Flugzeuge in der Luft haben, sagte der Chef der Lufthansa-Tochter, Jens Bischof, am Montag in Köln. Das sei eine Verspätung um etwa vier Wochen. Aktuell seien 45 Flugzeuge unterwegs.Auch die Zahl der Buchungen habe sich parallel zu den Reise-Erleichterungen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt, erklärte der Airline-Chef. An Spitzentagen verkaufe man wegen der gestiegenen Nachfrage von Privatleuten und Reiseveranstaltern aktuell mehr als 50.000 Tickets im Vergleich zu mehr als 80.000 Tickets in der Vorkrisenzeit. Für die kommenden vier Wochen habe man bereits 500 zusätzliche Flüge aufgelegt.Spitzenziel von Eurowings bleibe Mallorca, das im Sommer mehr als 300 Mal in der Woche angeflogen werden soll. Bischof will Abflüge von 24 Flughäfen, darunter 16 deutschen Airports, Richtung Balearen-Insel anbieten. "Mallorca wird das Top-Ziel des Jahres", so die Prognose des Eurowings-Chefs. Seine Airline hat dort aktuell fünf Maschinen stationiert. Noch im Laufe des Sommers soll eine sechste folgen, kündigte Bischof an.Der LH-Ableger will sich nach den Worten Bischofs als "preiswerter" Anbieter positionieren. "Die Kunden fragen zu allererst nach Sicherheit und Gesundheit." Unterhalb der fälligen Steuern, Gebühren und Entgelte biete man keine Tickets an. "Wir sind nicht billiger als Ryanair, aber wir können es definitiv besser." In der aktuellen Diskussion um Billigtickets sieht sich Eurowings denn auch außen vor. Unter 29,99 Euro seien Eurowings-Tickets ohnehin nicht zu haben. Damit seien Kosten wie Steuern, Zuschläge und Gebühren auf jeden Fall gedeckt, so der Eurowings-CEO, der auch gleichzeitig für das kommerzielle Geschäft verantwortlich zeichnet.Eine Perspektive zeichnete Bischof am Montag auch für die Geschäftsreise. "Der Bedarf wird jetzt nach und nach mit der ansteigenden Impfquote und den Reiselockerungen zunehmen, weshalb wir auch das Flugprogramm zu den europäischen Metropolen langsam wieder hochfahren werden", so Bischof.