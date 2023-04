Andreas Wiese/Flughafen Düsseldorf

Zur rechten Zeit an der Sicherheitskontrolle mit dem buchbaren Zeitfenster "DUSgateway" brachte den Flugreisenden am Düsseldorfer Flughafen zum Beginn der Osterferien eine extrem schnelle Abfertigung.

Das vergangene Wochenende hatte es an vielen Flughäfen in sich. Allein in Düsseldorf mussten bei 1200 Starts und Landungen fast 170.000 Flugreisende verkraftet werden. Und das klappte erstaunlich gut.

Das stand so nicht zu erwarten. Denn neben dem verkehrsstarken Ferienstart in Nordrhein-Westfalen, gab es am Düsseldorf Airport noch einen fliege