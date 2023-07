Boeing bringt seine Flugzeug-Produktion wieder in Gang – im vergangenen Quartal sorgten Sonderbelastungen aber für den nächsten Verlust. Unterm Strich gab es rote Zahlen von 149 Mio. US-Dollar (umgerechnet 135 Mio. Euro).

Mehr dazu

Mehr dazu Quartalsergebnis Airbus sieht sich trotz Teile-Knappheit auf Kurs

Mehr dazu

Mehr dazu Im Juni Boeing liefert erneut mehr Flugzeuge aus

Mehr dazu

Mehr dazu Flugzeug-Hersteller Boeing liefert im Mai wieder deutlich mehr Jets aus

Mehr dazu

Mehr dazu Boeing-Flugzeugbau Langstreckenjet 787 bereitet erneut Probleme

Auslöser waren unter anderem Probleme in den Lieferketten sowie gestiegene Kosten für ein militärisches Trainingsflugzeug und eine Tarnkappendrohne. Der verzögerte Start des ersten Flugs des Raumschiffs Starliner mit Menschen an Bord führte zu einer Sonderbelastung von 257 Mio. Dollar.Schon im ersten Quartal hatte der Konzern einen Verlust erlitten, nachdem er von 2019 bis 2022 bereits vier Jahre in Folge in den roten Zahlen gesteckt hatte. Boeing erzielte zugleich überraschend einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 2,6 Mrd. Dollar. Analysten hatten dagegen erwartet, dass der Konzern wieder einmal Geld verbrennen würde.Im zweiten Quartal wirkte sich der Anstieg der Flugzeug-Auslieferungen positiv aus: Der Erlös stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf knapp 19,8 Mrd. Dollar und damit deutlich stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Boeing kämpft wie sein europäischer Rivale Airbus mit Engpässen in den Lieferketten. Die Lage werde aber besser, betonte Konzernchef Dave Calhoun. "Wir sehen weniger und weniger Lieferengpässe", sagte er im US-Sender CNBC.Boeing will die Produktion der Mittelstreckenjets der 737-Reihe bis 2025 oder 2026 wieder auf 50 Stück pro Monat erhöhen. Derzeit ist Boeing dabei, von 31 auf 38 Maschinen im Monat zu kommen. In diesem Jahr sollen weiterhin 400 bis 450 Maschinen an die Kunden gehen.Den Löwenanteil davon stellt die modernisierte Version 737 Max, die von März 2019 an nach zwei tödlichen Abstürzen lange Zeit weltweit nicht abheben durfte. Die Startverbote und die Nachbesserungen an den Maschinen stürzten Boeing zusammen mit weiteren Problemen in eine tiefe Krise. Seitdem ist der europäische Rivale Airbus der größte Flugzeug-Hersteller der Welt. Mittelstreckenjets sind die mit Abstand meistgefragten Flugzeuge der Welt. In diesem Segment hängte Airbus den US-Rivalen mit seiner Modellfamilie A-320 Neo ab.Vom Langstrecken-Jet 787 ("Dreamliner") werden aktuell vier Flugzeuge im Monat gebaut – und Boeing will in diesem Jahr 70 bis 80 Maschinen ausliefern. Auch bei der 787 gab es zwischenzeitlich Probleme: Wegen Qualitätsmängeln durfte Boeing bis vergangenen Sommer mehr als ein Jahr lang keine Maschinen des Typs ausliefern.