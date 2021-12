Sun Express will 2022 mit einem neuen Provisionsmodell durchstarten.

Sun Express ändert sein Provisionsmodell: Der Ferienflieger steigt vom klassischen umsatzabhängigen Vergütungsprinzip auf einen wachstumsorientierten Ansatz um.

Mehr dazu

Mehr dazu Mehr Türkei-Flüge Sun Express stockt in Dortmund auf

Mehr dazu

Mehr dazu Neuer Flugplan vorgestellt Sun Express startet im Winter auch ab Bremen

Der Türkei-Experte betrachtet dabei in Zukunft die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Incentivierung werden Flüge und viele Ancillaries separat berücksichtigt und getrennt provisioniert. So sei für viele Agenturen ein höherer Verdienst möglich, betont Sun Express. Insbesondere im ersten Halbjahr 2022 dürfte es für die Reisebüros dabei einfach sein, bessere Ergebnisse zu erzielen als in der Lockdown-Phase 2021, wirbt der Ferienflieger für das veränderte Modell.Für Flugbuchungen und die meisten Zusatzverkäufe sind laut Airline in der Spitze bis zu fünf Prozent Vergütung möglich – und damit ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Für ausgewählte Sonderleistungen schüttet das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines bis zu 14 Prozent aus. Dazu gehören etwa Zusatzgepäck, Golf-Bundles und Aufschläge für Premiumtarife. Bis zu fünf Prozent gibt es beispielsweise für Onboard-Meals, Versicherungen, Mietwagen, Lounge-Pässe, Rail & Fly, Flughafen-Parkplätze sowie Transfers."Die Agenturen haben eine harte Zeit hinter sich, die wir gemeinsam überstanden haben – diese Treue wollen wir mit unserem neuen Modell belohnen", erklärt Peter Glade, Commercial Director bei Sun Express.Zusatzverkäufe würden für die Branche immer wichtiger, und die Passagiere würden sich freuen, wenn sie alles aus einer Hand bekommen könnten, ergänzt Michael Schober, Senior Manager Direct Sales. "Partner, die Ancillaries berücksichtigen, werden deshalb gleich doppelt belohnt”, wirbt Michael Schober.Auch im Jahr 2022 können sich Agenturpartner von Sun Express zudem wieder die traditionellen Freitickets verdienen. Das erste gibt es ab 50.000 Euro Umsatz – erreichbar sind maximal fünf Flugscheine pro Agentur.