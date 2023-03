Beim Zusammenprall eines Touristenbusses mit einem Auto in der Türkei sind eine deutsche Urlauberin und der Autofahrer ums Leben gekommen.

Die 83-jährige Deutsche sei im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, meldete die staatsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi am Donnerstag. Weitere 23 Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt, wie es weiter hieß. 21 davon sollen deutsche Staatsbürger sein. Über Alter und Grad der Verletzung war zunächst nichts bekannt.Der Autofahrer war noch am Unfallort gestorben. Der Touristenbus war dem Bericht zufolge am Nachmittag auf dem Rückweg von einem Ausflug in der Provinz Denizli mit dem Auto zusammengestoßen. Auf Bildern von dem Unfallort war ein auf der Seite liegender Bus mit zerstörten Scheiben zu sehen. Zum Hergang des Unfalls werde ermittelt, hieß es.