Imago/Mandoga Media

Die Ebace in Genf ist mit etwa 450 Ausstellern die europäische Leitmesse für die Geschäftsfliegerei.

Mit Protestaktionen am Genfer Flughafen haben Klimaaktivisten am heutigen Dienstag etwa eine Stunde lang für Beeinträchtigungen beim Flugverkehr in der Schweizer UN-Stadt gesorgt.

Dutzende Menschen besetzten gegen Mittag das Rollfeld. Aktivisten ketteten sich an Flugzeuge, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichte