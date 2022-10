Luxair

Luxair steuert im kommenden Sommer erstmals Izmir und Chania an.

Die luxemburgische Airline steuert 2023 neu die türkische Metropole Izmir sowie Chania auf Kreta an und baut insgesamt das Angebot bestehender Routen aus.

