PAS-Chefin Birte Kipke

Es ist zwar ein Nischenmarkt, doch er wächst: Pauschalurlaub mit dem Privatjet. Nun ist der Charterflug-Anbieter Professional Aviation Solutions (PAS) zum Partner des Netzwerks der weltweiten Luxusreisebranche, Serandipians, geworden.

Die Vereinigung setzt sich aus Reisebüros und touristischen Anbietern der Spitzenklasse zusammen. Für PAS, die den gleichen Referenzmarkt im Auge habe, entstünden durch die neue Mitgliedschaft mehr Synergien auf globaler Ebene."Vom Austausch mit unseren internationalen Kollegen können wir nur profitieren", sagt Geschäftsführerin Birte Kipke. "Wir treffen auf Travel Designer, Hotels und Agenturen, die Gäste im gleichen Segment bedienen."Das Unternehmen erhoffe sich dadurch, besser auf die Wünsche der Kunden im Luxusbereich eingehen zu können, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Nationalitäten."Da braucht es Vertrauen und Begegnungen auf Augenhöhe", sagt Kipke. Denn oft sei es nur ein Gefühl, das eine Reise unvergesslich macht.Ursprünglich mit 37 Agenturen in Europa gegründet, wurde die Brancheninitiative Serandipians 2014 zu einem internationalen Projekt, das heute in 70 Ländern vertreten ist und mehr als 480 Mitglieder zählt. PAS wurde 2013 von der in Frankfurt ansässigen Skylink Holding Germany gegründet.