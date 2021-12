Emirates

In Hamburg sagt man Tschüss: Am Donnerstag nimmt Emirates den letzten Airbus 380 in der Hansestadt in Empfang.

In drei Tagen endet für den Flugzeugbauer Airbus das Kapitel des Großraumfliegers A-380. Dann nimmt Großkunde Emirates auf dem Gelände des Flugzeugbauers in Hamburg-Finkenwerder die allerletzte bestellte Maschine in Empfang. Die Produktion wird eingestellt.