Clevershuttle

Clevershuttle in Leipzig: Mitte Januar wird der Fahrservice eingestellt.

Die Deutsche-Bahn-Tochter Clevershuttle, ein Fahrdienstanbieter, der via App Fahrgäste zusammenführt (Ridepooling) und gemeinsam an ihre Ziele bringt, stellt ihren Service in Leipzig Mitte Januar 2022 ein. Corona habe die Nachfrage schrumpfen lassen. Das 2014