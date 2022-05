Eurowings

Startklar: Der neue Airbus 320neo von Eurowings. Der Erstflug führt von Düsseldorf nach Palma de Mallorca.

Am Himmelfahrtstag ist es so weit, dann nimmt Eurowings den ersten Airbus 320neo in den regulären Flugbetrieb auf. Für CEO Bischof spielt der Flieger, der erste von zahlreichen weiteren Maschinen, auch in Sachen Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Für Eurow