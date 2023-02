FVW Medien/RIM

Jens Ritter (mitte), CEO von Lufthansa Airlines, zeigt die neue First-Class-Kabine.

Vorhang auf für die neue First Class: Mit einem großen Launch-Event hat die Lufthansa ihr neues Allegris-Bordkonzept in Berlin vorgestellt. Im Mittelpunkt die neue First Class mit komplett privaten Suiten.

In die Luft geht die neue First Class erstmals im kommenden Jahr an Bord eines Lufthansa-Airbus 350. Vier First-Class-Plätze werden sich dann an