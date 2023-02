FVW Medien/RIM

Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines, zeigt die neue First-Class-Kabine.

Vorhang auf für die neue First Class: Mit einem großen Launch-Event stellt die Lufthansa ihr neues Allegris-Bordkonzept in Berlin vor. Im Mittelpunkt steht dabei die neue First Class mit komplett privaten Suiten.

In die Luft geht die neue First Class erstmals im kommenden Jahr an Bord eines Airbus 350 der Lufthansa. Vier First-Class-Sessel werden sich dann an B