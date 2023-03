FVW Medien/RIM

Silvia Mosquera ist Chief Commercial and Revenue Officer bei TAP Air Portugal.

Das Jahr 2023 ist bei der TAP Air Portugal stark angelaufen. Wie CCO Silvia Mosquera auf der ITB in Berlin versicherte, sind Brasilien-Flüge so stark nachgefragt, wie vor der Krise. Bald will sie den Kunden mehr Tarife bieten – dank Einstieg in den NDC-Vertrieb.

Die Fernflüge ab Lissabon nach Brasilien sind die wichtigsten Umsatzbringer von TAP Air Portugal. Hier besteht die größte Nachfrage se