bribriTO/Flickr cc-by-sa-2.0

KLM führt einen SAF-Aufschlag ein – vorerst nur auf Flügen ex Amsterdam.

Die niederländische Fluggesellschaft will künftig auf allen Flügen ab Amsterdam nachhaltigen Flugtreibstoff in die Tanks füllen. Die Menge an Sustainable Aviation Fuel (SAF) ist allerdings noch gering. Kunden müssen etwas mehr zahlen. Gerade mal m