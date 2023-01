Das Kabinenpersonal der TAP Air Portugal tritt in der kommenden Woche in einen siebentägigen Streik.

Das Kabinenpersonal der TAP Air Portugal tritt in der kommenden Woche in einen siebentägigen Streik. Die bereits im Dezember angekündigte Arbeitsniederlegung für den Zeitraum vom 25. bis 31. Januar wurde am Donnerstagabend auf einer Vollversammlung der Flug