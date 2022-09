FVW Medien/RIM

Bitte einsteige? So hätte es auch morgen am Flughafen München sein können, doch der Pilotenstreik zwingt Lufthansa zu Flugstreichungen.

Die Airline muss an den Drehkreuzen Frankfurt und München am Freitag nahezu alle Flüge streichen. Betroffen vom Pilotenstreik sind 800 Flüge und rund 130.000 Fluggäste. Ein reibungsloser Betrieb am Samstag und Sonntag ist nicht garantiert. Wie es in e