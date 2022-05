Lufthansa

Lufthansa-CEO Carsten Spohr befürchtet während der Sommermonate Engpässe im Luftverkehr.

Das Reise-Geschäft zieht derzeit kräftig an. Die steigende Nachfrage sorgt angesichts fehlender Mitarbeiter in der Luftfahrt jedoch für Probleme. Lufthansa-CEO Spohr erwartet daher nicht nur für die eigene Airline keinen einfachen Sommer. Schon in den