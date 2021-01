Knapp drei Monate nach der Eröffnung des BER nutzen täglich nur einige Tausend Passagiere den neuen Hauptstadt-Flughafen.

Wie die Einnahmeausfälle kompensiert werden, darüber berät der Aufsichtsrat seit Montagmorgen in einer Videokonferenz. Die Finanzen des Staatsbetriebs bilden den Schwerpunkt in der jährlichen Strategietagung des Kontrollgremiums, wie ein Sprecher sagte.Für dieses Jahr hatte das Unternehmen einen Bedarf von 660 Mio. Euro bei seinen Eigentümern angemeldet. Das sind die Länder Berlin, Brandenburg und der Bund. Im Gegenzug soll in der Flughafengesellschaft gespart werden. Nach Informationen vom "Tagesspiegel" könnte das auch die Bezüge der Geschäftsführung betreffen. Beschlüsse werden aber nicht erwartet.Schon vor der Corona-Krise gab es in der Finanzplanung des Unternehmens eine Lücke von 375 Mio. Euro, vor allem weil noch Rechnungen für den neuen Flughafen zu bezahlen sind. Der Einbruch der Passagierzahlen hat die Finanznot vergrößert. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will erreichen, dass der BER 2025 seine Betriebskosten allein decken kann.