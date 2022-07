Imago / Westlight

Vielerorts bleiben mitunter auch kurzfristige Flugstreichungen an der Tagesordnung. In Heathrow ordnete das Airport-Management diese selbst an, um im Tagesbetrieb nicht im Chaos zu versinken.

Der Londoner Flughafen Heathrow führt ein Limit für die Zahl abreisender Passagiere für die Sommermonate ein. Wie Geschäftsführer John Holland-Kaye am Dienstag in einem offenen Brief mitteilte, soll per sofort bis zum 11. September eine Obergrenze