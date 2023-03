FVW Medien/RR

Jörg Peter Krebs, Deutschland-Chef von Schweiz Tourismus, kündigte auf der ITB die neue Nonstop-Route an.

Mit Beginn des Sommerflugplans zum 26. März 2023 bietet Swiss wieder einen Nonsotp-Dienst zwischen Hamburg und Genf an. Nachhaltigkeit geht vor

Die Flüge heben jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag um 17.25 Uhr in Hamburg ab. In Gegenrichtung verlässt der Liniendienst Genf