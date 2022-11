Vietnam Airlines

Auf den Strecken zwischen Deutschland und Vietnam setzt Vietnam Airlines Dreamliner von Boeing ein.

Ab Dezember fliegt Vietnam Airlines häufiger von Frankfurt am Main in Richtung Vietnam. Dabei erhöht der Carrier sowohl die Zahl der Flüge nach Hanoi als auch in Richtung Ho-Chi-Minh-Stadt.

Ab Dezember fliegt Vietnam Airlines häufiger von Frankfurt am Main in Richtung Vietnam. Dabei erhöht der Carrier sowohl die Zahl der Flüge nach Hanoi als auch in Richtung Ho-Chi-Minh-Stadt. Mit dem Start der Hauptsaison hat Vietnam Airlines seine Flugfrequ