Marokko stellt aus Sorge vor der Ausbreitung der neuen Corona-Mutationen vorläufig den Flugverkehr von und nach Deutschland ein. Die Beschränkungen sollen zunächst bis zum 21. März gelten.

Das teilt die deutsche Botschaft in Rabat unter Berufung auf die marokkanische Regierung mit.Zudem dürften auch Menschen unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft nicht mehr nach Marokko einreisen, die sich vorher in Deutschland aufgehalten haben. Auch eine Einreise über Drittstaaten sei nicht mehr möglich, Ausreisen hingegen schon, hieß es.Ebenso Flugverbindungen von und in die Schweiz sowie von und nach Österreich werden ausgesetzt – aus "gesundheitspolitischen Gründen", wie die österreichische Botschaft erklärte. Die niederländische Botschaft teilte mit, dass auch Flüge in die Niederlande und die Türkei vorläufig eingestellt worden seien. Bereits im Dezember hatte Marokko aus Sorge vor einer Ausbreitung der neuen Corona-Mutation einen Flugstopp von und nach Großbritannien verhängt.