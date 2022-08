Marko Stampehl

Die Baltic Princess auf der Fahrt von Stockholm nach Turku.

Die an den Börsen von Tallinn und Helsinki notierte Tallink Grupp meldet erfreuliche Verkehrszahlen. Im Juli 2022 fuhren wieder fast so viele Reisegäste wie im August 2019 – dem bisherigen Spitzenmonat vor der Pandemie – mit den Fährschiffen des in